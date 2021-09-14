Украина увеличила экспорт и импорт – Госстат
В Украине с января по июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров увеличился на 28,6% - до 37,24 млрд долларов, а экспорт вырос на 33,4% - до 35,51 млрд долларов, сообщает Корреспондент.
По данным Государственной службы статистики внешнеторговые операции в январе-июле этого года проводились с 228 странами. Больше всего товаров за семь месяцев Украина экспортировала в:
- Китай - на 4,99 млрд долларов (на 36,5% больше, чем за тот же период 2020 года),
- Польшу - на 2,89 млрд долларов (на 67,6 % больше),
- Турцию - на 2,08 млрд долларов (на 58,5% больше).
Больше всего на внешних рынках было продано:
- черных металлов - на 7, 54 млрд долларов (на 66,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года)
- зерновых - на 5,16 млрд долларов (на 4,4% больше);
- жиров и масел животного или растительного происхождения - на 3,77 млрд долларов (больше на 10,4%).
Больше всего товаров импортировано из:
- Китая - на 5,53 млрд долларов (на 27,3% больше),
- Германии - на 3,34 млрд долларов (на 13,3% больше),
- России - на 2,9 млрд долларов (на 12,3% больше).
Больше всего Украина импортировала автомобили, оборудование и механизмы, топливо, минеральные удобрения, нефть и продукты ее перегонки, продукция химической отрасли.