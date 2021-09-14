СБУ закрыла дела о посягательстве на жизнь Зеленского

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления, сообщает Сегодня.

В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд. В пресс-центре уточнили, что со дня инаугурации Зеленского в 2019 году проводили досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательстве на жизнь президента по ст. 112 УК Украины и в двух производствах по факту угрозы убийством, причинения вреда здоровью президента по ст. 346 УК Украины.

Из них: