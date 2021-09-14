ДТП в Турции с украинцами - дипломат прокомментировал состояние пострадавших

В результате столкновения туристического и школьного автобусов произошедшее в провинции Мугла, в больнице остаются четверо граждан Украины, остальные пострадавшие вернулись в гостиницы, где отдыхали, сообщает Укринформ.

Об этом изданию сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, который посетил пострадавших граждан Украины в больнице в Мугле.

«Госпитализировали четырех граждан Украины: двух женщин и двух мужчин. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отправили в гостиницы» , - рассказал Рустамов.

По словам дипломата, тяжелые травмы получили гражданки Украины: «одна из них имеет открытый перелом руки и была прооперирована, у второй - травмы позвоночника и сейчас она лежит в корсете».

«По прогнозам врачей, в конце недели состояние здоровья всех четырех позволит им вернуться в Украину. По моей просьбе к руководству провинции Мугла, все госпитализированы граждане Украины находятся в одной из лучших больниц Муглы «Юджелен» , - рассказал Рустамов.

Вместе с Консулом Украины в Анталии пострадавших посетило руководство Почетного консульства Украины в Мугле.