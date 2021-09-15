Военных США обязали привиться от COVID-19 до 15 декабря

Все солдаты действующей службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря. Об этом заявили в армии, сообщает РБК-Украина.

Как передает NBC News, генерал-лейтенант и генеральный хирург армии США Р. Скотт Дингл заявил, что это вопрос жизни и смерти.

"Это буквально вопрос жизни и смерти для наших солдат, их семей и сообществ, в которых мы живем" , - заявил он.

Он также отметил, что обязательную вакцинацию для солдат вводят из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

"Количество случаев заболевания и смертей продолжают вызывать беспокойство по мере распространения варианта "Дельта", что делает защиту войск посредством обязательной вакцинации приоритетом здоровья и готовности для всей армии" , - говорит Дингл.

В первую очередь будут вакцинировать действующих военных, а подразделения резерва и национальной гвардии будут полностью вакцинированы до 30 июня 2022 года.

Автор: Наталья Скороход