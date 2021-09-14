Новинский провел службу с главой РПЦ в честь героя РФ

12 сентября внефракционный депутат Вадим Новинский, как дьякон УПЦ МП, принял участие в богослужении в российском Санкт-Петербурге, посвященном национальному герою России, князю Александру Невскому, сообщает Лига.net.

Богослужение прошло 12 сентября в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Его совершил глава РПЦ Кирилл. Ранее Новинский в эфире российского православного телеканала Спас рассказал, что рукоположили его в дьяконы 7 апреля 2020 года. По его словам, сделал это глава УПЦ МП Онуфрий.

При этом, судя по рассказу депутата, сделано это было с нарушением церковных правил. Новинский сказал, что в дьяконской присяге, которую он принес, говорится, что священнослужитель не может заниматься политической деятельностью, состоять в партии.