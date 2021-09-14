Блинкен пригрозил талибам дополнительными санкции

Радикальная группировка Талибан может столкнуться с дополнительными международными санкциями, сообщает Факты.ICTV.

Триггером для внедрения санкций против талибов будет неадекватное управление Афганистаном, то есть, противоречащее ожиданиям мирового сообщества, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены, если талибы будут нарушать базовые права афганцев. К тому же могут быть введены дополнительные санкции" , — сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.