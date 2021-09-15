В Киеве начнут штрафовать заведения за нарушение карантина

В ближайшее время в Киеве вернут штрафы для заведений за нарушение карантина. Штрафовать начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет желтую зону эпидемиологической опасности.﻿ Об этом заявил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, сообщает Факты.ICTV.

"Да (будут штрафы, — Ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции" , — рассказал он.

По его словам, сумма штрафов для заведений Киева при нарушении карантина будет начинаться с 34 тыс. грн. Рубан добавил, что желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.