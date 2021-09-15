РФ проводит в Крыму артиллерийские учения с боевой стрельбой

Во временно оккупированном Крыму на полигоне Опук российские военные проводят артиллерийские учения с отработкой боевых стрельб.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, смену, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб. К учениям привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 " , - говорится в сообщении.