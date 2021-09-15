В Украине продлят действие COVID-сертификата

Срок действия электронных сертификатов о вакцинации в приложении "Дія", который сейчас составляет полгода, будет продлен до 12 месяцев. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Минздрав и Минцифры уже в ближайшее время объявят о том, каким образом в приложении "Дія" продлить действие сертификата о вакцинации.

"Анонсирую продление действия сертификата на 1 год" , — заявил Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что вакцинированные украинцы уже получили определенные преференции. Они смогут посещать, к примеру, спортзалы в случае введения в Украине "желтого" или даже "красного" уровня эпидемической опасности.