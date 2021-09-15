Франция возобновила поставки шампанского в Россию

Поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются со среды, сообщает РИА Новости.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер: "французские виноделы будут уважать новый российский закон".

"Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников" , - отметил он.

При этом, по словам сопредседателя комитета, приостановили поставки в Россию "не менее 95% торговых домов".

В конце августа правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России.