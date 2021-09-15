Трамп опроверг слухи о подготовке нападения на Китай

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг заявление своего генерала о желании напасть на Китай. Об этом он рассказал в эфире Newsmax TV, сообщает Лента.Ру.

Он прокомментировал книгу помощника редактора The Washington Post Боба Вудворда, в которой председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли утверждает, будто глава Белого дома планировал отдать соответствующий приказ.

"Я никогда не думал о нападении на Китай. Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают" , — сказал Трамп.

Он добавил, что Пекин вел нечестную торговлю с США, но это не является поводом для боевых действий. Экс-президент отметил, что признание Милли в том, что он связался с китайской стороной и пообещал предупредить в случае готовящейся атаки, следует расценивать как государственную измену.

Выдержки из книги были опубликованы 14 сентября. Утверждалось, что в последние месяцы правления Трампа Милли был уверен, что действия главы государства развяжут войну с КНР. Согласно его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Он был настолько напуган, что решил принять меры для предотвращения вооруженного конфликта.

Кроме того, по словам Милли, через два дня после бунта в Капитолии 6 января он предпринял секретные действия, чтобы ограничить способность Трампа отдать приказ о нанесении ядерного удара.