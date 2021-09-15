В ООН назвали сроки всеобщей COVID-вакцинации

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы вакцинировать от коронавируса каждого жителя планеты к концу 2022 года. С таким заявлением выступил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид во время брифинга на полях 76-й сессии Генассамблеи, сообщает Корреспондент.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года" , - уточнил Шахид.

При этом он рассказал о планах организовать в начале следующего года встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства, на которую намерен пригласить ведущих экспертов и мировых лидеров.