В США перечислили преграды для запуска "СП-2"

Для того, чтобы запустить газопровод "Северный поток-2", необходимо преодолеть три препятствия. Их назвала обозреватель Америка Эрнандез в статье для издания Politico, сообщает Лента.Ру.

Так, для начала работы оператору газопровода необходимо провести технические работы, которые могут занять до трех месяцев, отметила Эрнандез. Это включает в себя очистку морских участков «Северного потока-2» после чего и его проверку на наличие протечек и других потенциальных проблем.

Помимо этого, газопровод должен получить сертификат безопасности от организации, которая независима и признана международным сообществом. При этом американский сенатор Джеймс Риш заявил, что любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке трубопровода, попадет под санкции США, напомнила автор.

Кроме того, подтвердить соответствие европейским требованиям должно Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). При этом регулятор может выдать временное разрешение, если увидит угрозу энергетической безопасности Германии в преддверии зимы из-за высоких цен на газ и низком уровне запасов в хранилищах.