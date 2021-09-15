Курс валют НБУ на 15 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 15 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 14 сентября, понизился до уровня 26.64 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 31.46 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 2 коп до 36.91 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 2 коп до 28.90 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.91 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.636200
|EUR
|Евро
|31.462700
|RUB
|Рубль
|0.365520
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.909800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.900600
|PLN
|Польский злотый
|6.906700