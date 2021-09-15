Авто в кредит: банки выдвинули новые условия

Нынешний год ознаменовался приятной новостью для тех, кто планировал приобрести новый автомобиль прямо из салона: кредитные программы стали еще доступнее – снизились процентные ставки и разовые комиссии, сообщает UBR.

Таким образом, по подсчетам разных брендов, доля кредитных продаж в Украине у них составила от 25 до 50%. Причем как среди розничных, так и корпоративных клиентов. Какие же основные нюансы, которые стоит принять во внимание при покупке?

По словам руководителя отдела финансовых услуг компании Stellantis Украина Екатерины Тарасенко, которая представляет в Украине бренды Peugeot, Citroen, DS Automobiles и Opel, "бум" на покупку новых автомобилей можно объяснить тем, что в 2021-м кредиты в гривне стали значительно доступнее, чем в прошлые года.

Этому способствовала сравнительно низкая учетная ставка НБУ, благодаря которой банки смогли предложить дешевый ресурс для клиентов, что и повлияло на спрос.

"Учитывая тот факт, что по итогу восьми месяцев рынок перешагнул прошлогодний годовой результат по количеству подписанных кредитных контрактов – 19% против 25% – можно предварительно предположить, что доля кредитных продаж до конца года останется на уровне 25%" , – отмечает Тарасенко.

Автокредиты резко подешевели

По состоянию на август в Украине было реализовано 74 689 новых автомобилей, из которых 18 946 – в кредит. Общая цифра, по мнению экспертов, будет и дальше расти ввиду сезонного спроса осенью. В то же время за весь прошлый год эти показатели составили 95 493 против 18 190, а в 2019 году – 97 600 против 19 181.

Стабильный рост интереса к кредитованию эксперты объясняют тем, что наряду с уменьшением процентной ставки, снизились расходы и на сопутствующие затраты – разовую комиссию, страхование жизни, тарифы КАСКО.

К тому же теперь отсутствует необходимость нотариального заверения договора залога, что заметно упростило сделки. Также ускорился и процесс получения решения от банков по кредитной линии: он составляет всего несколько часов, что важно при покупке автомобиля.

"Если взять в пример нашего партнера АО "Креди Агриколь Банк", в феврале 2019 года процентная ставка – в комбинации первый взнос 10% на 84 мес. – составляла 14,15%, в то время как сейчас эту же комбинацию мы предлагаем уже со ставкой 8,99%. По АО "Кредобанк" максимальная процентная ставка по кредиту с 13,49 снизилась до 6,99%" , – комментирует руководитель отдела финансовых услуг Stellantis Украина.

Какие условия выдвигают банки

По словам Тарасенко выбор в пользу того или иного банка-партнера клиент делает прежде всего на основании процентных ставок по кредиту, разовой комиссии от суммы платежа и максимальных сумм финансирования, тогда как условия по первому взносу и сроку займа у них одинаковые.

На данный момент процентная ставка варьируется в пределах от 0,01 до 8,99% годовых, а разовая комиссия – 0-2,99% от суммы платежа. Итоговые цифры будут напрямую зависеть от банка-кредитора, суммы аванса и срока предоставления кредита.

На рынок кредитования также вышли и банки, которые кредитуют только полноприводные плагин-гибриды и электрифицированную модельную линейку брендов. Среди них специальные условия для клиентов Stellantis Украина дает АО "Укрсиббанк".

Таким образом, как заметили UBR.ua в Stellantis Украина, благодаря лояльным условиям по кредитным контрактам за 8 месяцев 2021 года компании удалось продать 824 автомобиля и занять со своими брендами более 25% рынка в рознице. Наибольшей популярностью среди моделей в кредит, по наблюдениям Тарасенко, пользовались модели Peugeot 2008, Citroen C3, Opel Grandland X и DS 7 Crossback.

Льготные условия есть и для юрлиц

У официального поставщика в Украину автомобилей Škoda компании "Еврокар" также заметили оживление среди "кредитных" покупателей и улучшение предложений от банков. По словам менеджера по финансовым сервисам Андрея Никитина, в 2021-м доля кредитных продаж в их сети по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6 п.п. и составила 21,1%.

"В начале текущего года с рядом банков-партнеров были запущены акционные кредитные программы сgrace-периодом (с льготной процентной ставкой на определенный период). Теперь, имея аванс 10%, клиент может оформить кредит на срок до семи лет, при этом в первые три года ставка по кредиту будет составлять 0,01% годовых, а на оставшийся срок – на уровне стандартной ставки" , – отметил он.

В связи с этим доля кредитов, оформленных по таким программам в "Еврокаре", сейчас составляет порядка 50%, делится Никитин. Причем акционные кредитные программы банков-партнеров действуют как для физических, так и для юридических лиц.

"В основном, они характеризуются низкими процентными ставками по кредиту (от 0,01% годовых) и отсутствием разовых и других скрытых комиссий. Максимальный срок кредитования для физлиц – семь лет, для юридических – пять лет с авансом от 10%" , – уточняют в дилерской сети.

Что касается популярных моделей Skoda, которые чаще других были востребованы в кредит в 2021 году, в четверку лидеров вошли Karoq, Kodiaq, Octavia и Kamiq.

Оценивая ситуацию на рынке автокредитования, эксперты согласились, что именно максимальная адаптированность под существующие реалии и прозрачность в условиях кредитования помогли вернуть доверие украинцев к банкам.

А в связи с ростом спроса на личный транспорт и мобильность в период пандемии компании-поставщики надеются реализовать еще больше автомобилей в кредит до конца текущего года.