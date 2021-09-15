Элитная недвижимость будет дорожать

В 2022 году в Украине продолжится рост цен на недвижимость – во всяком случае в премиальном сегменте. Такое мнение высказал операционный директор Budhouse group Максим Гаврюшин, сообщает UBR.

Он считает премиальный сегмент наиболее недооцененным в сравнении с другими сегментами рынка.

"До 2014 года цена квадратного метра на топовых объектах доходила до $20 тыс. за кв. м. Сейчас в нашем проекте (Linden Luxury Residences на ул. Лютеранской в Киеве – ред.) средняя цена пока в районе $6-7 тыс. за кв. м., а стартовая – от $5 тыс. Этот сегмент очень недооценен и здесь очень большой потенциал роста" , – сказал Гаврюшин.

Он добавил, что этот потенциал реализуется до своего максимума в случае экономической стабильности в стране.

Напомним, что в Украине может подорожать жилье в случае утверждения новых изменений в государственные строительные нормы (ГСН), проект которых недавно опубликовало Министерство регионального развития. По оценкам экспертов, предложенное Минрегионом приведение стандартов стройматериалов к европейским может увеличить затраты застройщиков минимум на 20%.