Новые правила карантина: как невакцинированным избежать ограничений

Согласно новым правилам карантина, избежать большинства ограничений дают возможность не только COVID-сертификаты о вакцинации от коронавируса, но и справка о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест, сообщает Depo.ua.

Об этом свидетельствует правительственное постановление 1236, которое было обнародовано на сайте Кабмина вчера вечером, 14 сентября.

В частности, и при "красной", и при "желтой" зонах карантина наравне с сертификатами о вакцинации право на работу и посещение общественных заведений без ограничений дают также справки о выздоровлении и ПЦР-тесты. Справка о негативном ПЦР-тесте действительна в течение 72 часов, а справка о выздоровлении — 180 дней, сертификат о полном цикле вакцинации (зеленый) — один год, сертификат об одной дозе вакцины (желтый) — 120 дней.

Это означает, что для работы учреждений сферы услуг в "красной" зоне рядом с зелеными COVID-сертификатами, которые свидетельствуют о завершении курса вакцинации, посетители и работники могут предъявить и справку о негативном ПЦР-тесте или справку о выздоровлении.

Аналогичная ситуация и с работой школ в "желтой" зоне — 80% работников учебных заведений должны иметь желтый (о получении одной дозы вакцины) или зеленый COVID-сертификат, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

То есть чтобы избежать карантина, можно не вакцинироваться и не болеть, а каждые три дня делать новый ПЦР-тест. Но стоит отметить, что бесплатные тесты людям без симптомов респираторного заболевания в Украине не делают, поэтому придется заплатить из своего кармана от 400 до 1000 грн за один тест.