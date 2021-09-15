Церковь категорически против перехода на латиницу – Филарет

Украинская православная церковь категорически против любых попыток перевести украинский язык с кириллицы на латиницу, так как это верный путь к национальному беспамятству народа, сообщает Слово и дело.

Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины, предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Церковь против перехода украинцев с кириллицы на латиницу. Нынешняя алфавитная система письма является устоявшейся на землях Руси-Украины еще с древних времен просветителей славянских, святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться" , - заявил патриарх.

Филарет напомнил, что кириллица присутствует на древних монетах Киевской Руси, ей написаны выдающиеся памятники украинской письменности. Свое происхождение кириллица ведет из Болгарии, поэтому утверждения о "русскости" кириллицы - ложны и безосновательны. Киевская Русь восприняла кириллическое письмо значительно раньше, чем это сделали русские, поэтому украинцы не должны стесняться своей письменности только потому, что ее украла менее культурная Москва.