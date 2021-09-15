Церковь категорически против перехода на латиницу – Филарет
Украинская православная церковь категорически против любых попыток перевести украинский язык с кириллицы на латиницу, так как это верный путь к национальному беспамятству народа, сообщает Слово и дело.
Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины, предстоятель УПЦ КП Филарет.
"Церковь против перехода украинцев с кириллицы на латиницу. Нынешняя алфавитная система письма является устоявшейся на землях Руси-Украины еще с древних времен просветителей славянских, святых Кирилла и Мефодия, святого Климента Охридского. Она является традиционной для украинского народа, настоящим духовным национальным достоянием, которым мы должны гордиться", - заявил патриарх.
Филарет напомнил, что кириллица присутствует на древних монетах Киевской Руси, ей написаны выдающиеся памятники украинской письменности. Свое происхождение кириллица ведет из Болгарии, поэтому утверждения о "русскости" кириллицы - ложны и безосновательны. Киевская Русь восприняла кириллическое письмо значительно раньше, чем это сделали русские, поэтому украинцы не должны стесняться своей письменности только потому, что ее украла менее культурная Москва.
"Попытки отбросить все это многовековое историческое культурное наследие лишают наш народ исторической ценности, разрушают генетический код и ставят на путь национального беспамятства. Вспомним Тараса Шевченко, который учил чужого учиться и не бояться", - резюмировал патриарх.