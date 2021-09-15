4 простых решения, как сократить количество соли в еде

Для большинства из нас соль – жизненно важный компонент, делающий пищу приятной на вкус. Тем не менее, когда в вашем теле слишком много соли, оно может нарушить артериальное давление, сообщает WomanEL.

Стоит ли вам использовать заменитель соли? Во многом это зависит от вашего личного здоровья. Если ваш врач сказал вам, что у вас высокое кровяное давление, или попросил вас есть меньше натрия, использование заменителя соли может быть полезным изменением.

Есть много заменителей соли

Придайте еде дополнительный вкус с помощью смесей специй, не содержащих соли.

Попробуйте разные источники соли, такие как сыр пармезан, соевый соус, маринованные овощи и пасту мисо. Все эти продукты с высоким содержанием натрия. Но они содержат другие типы ароматизаторов, такие как кислота или умами. Что может означать, что вам нужно использовать меньше, чем если бы вы использовали обычную соль.

Добавьте немного кислоты. Кислота – это альтер эго соли. И то, и другое важно для правильного приправления еды. Вместо того, чтобы добавлять щепотку соли, вашему блюду может потребоваться немного уксуса или лимонного сока. Если вы научитесь использовать кислоту, чтобы сбалансировать вкус пищи, это может естественным образом привести к уменьшению количества соли.

Для придания вкуса используйте также чеснок и свежие травы. Иногда использовать меньше соли так же просто, как добавить другие ароматизаторы. Такие продукты, как лук-шалот, кинза, укроп или петрушка, очень ароматны. Они могут сделать мягкие продукты восхитительными без дополнительной соли.