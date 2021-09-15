США хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения
На предстоящем саммите по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 США намерены добиться признания, что для победы над распространением инфекции необходимо обеспечить вакцинацию 70% мирового населения, сообщает Интерфакс-Украина.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США рассматривают в качестве цели 70-процентный уровень вакцинации, сообщают СМИ.
Международный саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, запланирован на 22 сентября.
"Во время саммита президент Байден призовет глав государств, глав правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций собраться вместе, чтобы взять на себя обязательство положить конец пандемии COVID-19", - говорится в приглашении на саммит, оказавшемся в распоряжении газеты The Washington Post.
Ожидается, что встреча на высшем уровне пройдет в виртуальном формате.
По данным портала Axios, в Вашингтоне хотят, чтобы страны, участвующие в саммите, пообещали, что COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) должен быть основным средством распространения вакцин.
При этом цель команды Байдена состоит в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать любые излишки вакцины, отмечает портал.
Как сообщили источники Axios, США намерены пригласить на саммит Россию и Китай.