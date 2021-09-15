США хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения

На предстоящем саммите по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 США намерены добиться признания, что для победы над распространением инфекции необходимо обеспечить вакцинацию 70% мирового населения, сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США рассматривают в качестве цели 70-процентный уровень вакцинации, сообщают СМИ.

Международный саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, запланирован на 22 сентября.

"Во время саммита президент Байден призовет глав государств, глав правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций собраться вместе, чтобы взять на себя обязательство положить конец пандемии COVID-19" , - говорится в приглашении на саммит, оказавшемся в распоряжении газеты The Washington Post.

Ожидается, что встреча на высшем уровне пройдет в виртуальном формате.

По данным портала Axios, в Вашингтоне хотят, чтобы страны, участвующие в саммите, пообещали, что COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) должен быть основным средством распространения вакцин.

При этом цель команды Байдена состоит в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать любые излишки вакцины, отмечает портал.

Как сообщили источники Axios, США намерены пригласить на саммит Россию и Китай.