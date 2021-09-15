Россия остановила разработку ракеты для полетов на Луну

Проект сверхтяжелой ракеты будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий, пояснили в Роскосмосе, сообщает Корреспондент.

В России прекращено проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Но эти работы могут возобновить после уточнения программы, сказал гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) Прогресс Дмитрий Баранов.

Он уточнил, что работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.

Опытно-конструкторская работа Элементы СТК предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Она выполнялась Прогрессом по заказу Роскосмоса. Ракета должна была собираться из разрабатываемых РКЦ Прогресс ракет Союз-5 и Союз-6 на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.

В то же время Баранов не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет Роскосмос. При этом, отметил он, предприятие совместно с госкорпорацией "ведет работу по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса".

В декабре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал, что проект сверхтяжелой ракеты, которая получила наименование Енисей (а в более тяжелой версии – Дон) будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий – метана в качестве топлива вместо кислорода и керосина.

В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты. А в феврале Баранов заявлял СМИ, что техническое проектирование ракеты Енисей приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика. Теперь работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью прекращены.

Ранее Рогозин заявил, что Россия не желает участвовать в гонке за освоение Луны, но и не позволит ее приватизировать.

В свою очередь тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны. Документ дает право американским компаниям начать коммерческое освоение ресурсов спутника Земли и других небесных тел.