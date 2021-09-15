Новая волна коронавируса будет более разрушительной - НАН

В Украине в последнее время наблюдается стремительный рост новых случаев коронавируса. Ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 в стране может пройти быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствует обзор эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как отмечают специалисты, после некоторого торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября 2021 года темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели.

Между тем, аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных исходов.

"Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия" , - говорится в отчете.

Ученые добавляют, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

Автор: Мария Кучерявец