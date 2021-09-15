Главные премьеры автосалона в Мюнхене

Для начала - неплохо. Так можно сказать о первом после карантина автосалоне в Мюнхене. Не смотря на скептическое отношение, здесь оказалось немало интересных премьер. Сайт выяснил, чем автомобильные гиганты будут удивлять и привлекать своих покупателей, сообщает Autoconsulting.

Новая концепция, новое место проведения, и интерес публики, явно соскучившейся по живым событиям. Выражение этого интереса к IAA MOBILITY в Мюнхене - около 400 000 посетителей из 88 стран. На 250 000 квадратных метров выставочной площади в выставочном центре Мюнхена и на открытом пространстве в центре города свои новинки показывали 744 экспонента. Среди них - и автомобильные компании. Расскажем о самых интересных в алфавитном порядке.

Audi

Audi презентовала концептуальный GrandSphere. Он построен на платформе PPE, разработанная Audi совместно с Porsche специально для электрокаров. Длина - 5,3 метра, колесная база – целых 3,19 метра. И это больше, чем у удлиненной версии седана A8. У GrandSphere 2 электромотора - на каждой из осей. Общая их мощность - 721 л.с., максимальный крутящий момент – 960 Нм. Разгон до сотни - менее 4 с. Запас хода на одной зарядке - 750 км.

BMW

Главная премьера баварцев – концепт I Vision Circular. Он сделан из переработанных материалов, и сам полностью перерабатывается.

Кузов - из вторичного алюминия, анодированного под бронзу. Корма из стали с термообработкой. Никакой краски. Нет также центральной консоли и приборной панели. Зато - масса сенсорных кнопок.

Еще одна премьера BMW – электрокроссовер іХ.

Благодаря эффективной технологии BMW eDrive и полностью электрическому полному приводу BMW iX xDrive 50 имеет запас хода в 630 км (BMW iX xDrive40: 425 км) и идеально подходит как для езды по городу, так и для дальних поездок. Мгновенно доступный крутящий момент и плавное ускорение при старте с места позволяют BMW iX точно и спонтанно реагировать на каждое движение педали акселератора и обеспечивать плавное вождение. Мощность - 385 кВт/523 л.с., разгон до 100 км/ч - 4,6 секунды. Обещают, что в Украине мы можем увидеть его уже осенью.

Cupra

CUPRA планирует стать полностью электрическим брендом до 2030 года. И первой серийной электрической моделью будет CUPRA Born. Cupra Born - эмоциональная версия Volkswagen ID.3. Он будет доступен с электромоторами мощностью 150, 204 и 231 л.с. и соответствующими АКБ. В самой мощной версии e-Boost - это батареи емкостью 77 и 58 кВт-ч. Разгон до 100 км/ч, соответственно - 7 с и 6,6 с. Запас хода на одной зарядке - 540 км и 420 км. За 7 мин суперчарджер дает 100 км пробега. Серийное производство Cupra Born - уже нынешней осенью.

Great Wall

Концерн Great Wall показал новый электрический бренд Ora. А также - свой премиальный бренд Wey с кроссоверами Coffee – 1 и 2. Это дебют Wey в Европе. Кроссоверы имеют полный привод благодаря двум электромоторам (на каждой оси). Мощность у 1-го “Кофе” 354 л.с., разгон до сотни за 4,9 с, запас хода - 400 км. У “Кофе-2” обещают - 320 л.с., 4,3 с и 710 км.

Hyundai

Hyundai представил полностью экологичную экспозицию из электро моделей суббренда IONIQ. Это Ioniq 6, а также - роботакси на базе Hyundai Ioniq 5.

Renault

Renault показал новый Megane в электрической кроссоверной версии с огромным экраном в салоне. Его построили на платформе CMF-EV - такой же, как к Nissan Ariya.

Renault Megane E-Tech 2022 оснастят АКБ на 40 или 60 кВт. Более мощный обеспечит пробег на одном заряде в 470 километров. Электромотор имеет мощность 215 л.с.

Еще одна новинка - Renault 5 Prototype – компактный городской электромобиль, вдохновленный классическим Renault 5. Он пойдет в серию в 2025 г.

Dacia, которая у нас продается под маркой Renault, показала 7-местный универсал Dacia Jogger. Это – семейный автомобиль, который можно использовать и в коммерческих целях. Dacia Jogger будет доступен с двумя двигателями на выбор: новым бензиновым TCe 110 и газо-бензиновым ECO-G 100.

Volkswagen

Главная новинк Volkswagen - электрический хэтчбек-кроссовер за 20-25 тысяч евро ID. LIFE. Автомобиль ориентирован на самую молодую аудиторию покупателей. У него кузов из пластика, съемная мягкая крыша и шины – из переработанной резины, велюр - из бывших пластиковых бутылок, а вот деревянный шпон - настоящий. Такой себе современный Trabant. Но нет - электромотор имеет мощность 234 л.с. и разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 6,9 секунды. А аккумулятор обеспечит запас хода около 400 километров.

Следующая IAA MOBILITY с Мюнхене - в 2023 году.