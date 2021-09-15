Показатели COVID-госпитализаций превышены в семи регионах
По состоянию на 14 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. В то же время, растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%. Этот показатель превышен в:
- Винницкой области - 83,0%
- Волынской области - 64,7%
- Закарпатской области - 62,8%
- Ивано-Франковской области - 60,6%
- Луганской области - 82,8%
- Львовской области - 75,5%
- Ровенской области - 51,9%
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
Автор: Инна Собора