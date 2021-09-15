Показатели COVID-госпитализаций превышены в семи регионах

По состоянию на 14 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. В то же время, растет количество регионов, в которых эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные﻿ Минздрава.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%. Этот показатель превышен в:

Винницкой области - 83,0%

Волынской области - 64,7%

Закарпатской области - 62,8%

Ивано-Франковской области - 60,6%

Луганской области - 82,8%

Львовской области - 75,5%

Ровенской области - 51,9%

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4640 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Автор: Инна Собора