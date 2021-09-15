В Турции вакцинированным туристам предоставляют скидки

Отели в Турции начали делать скидки на проживание для отдыхающих, которые сделали прививку от COVID-19, сообщает Вести.

Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации.

Первыми акционную программу ввели в курортном городе Ризе в северо-восточной Турции. При предъявлении сертификата о завершении полного курса вакцинации или ее первого этапа туристам представляется скидка в размере десяти процентов от общей стоимости проживания.

Кроме того, отельеры Калипсы и Каппадокии также начали применять дисконтную систему. Теперь руководство гостиниц предоставляет для привитых постояльцев скидку в 20%, а для вакцинированных молодоженов, отмечающих медовый месяц в отеле, — 50%.

При этом уточняется, что первыми, кто воспользовался представленными скидками, стали местные жители, поскольку Черноморское побережье Турции для иностранных путешественников остается менее востребованным, чем курорты на Средиземном и Эгейском морях.