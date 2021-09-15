Совмещение стилей в тренде: как носить бейсболки осенью 2021

Бейсболки транзитом отправляются из летнего гардероба в осенний. Носить их можно с тренчами, пальто, костюмами, стегаными куртками, в сочетании с шарфами и очками, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Яна Платонова.

Как носить бейсболку осенью 2021: примеры луков

Бейсболка с пальто. Также бейсболку осенью 2021 можно носить с пальто и тренчами.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Бейсболка с пиджаками и жакетами.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

С джинсами и, конечно, со спортивным косюмом.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

С рубашками и брюками, пиджаками и куртками, смешивать стили - это весело.

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Автор: Татьяна Турчаникова