Совмещение стилей в тренде: как носить бейсболки осенью 2021
Бейсболки транзитом отправляются из летнего гардероба в осенний. Носить их можно с тренчами, пальто, костюмами, стегаными куртками, в сочетании с шарфами и очками, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Яна Платонова.
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Бейсболка с пальто. Также бейсболку осенью 2021 можно носить с пальто и тренчами.
Бейсболка с пиджаками и жакетами.
С джинсами и, конечно, со спортивным косюмом.
С рубашками и брюками, пиджаками и куртками, смешивать стили - это весело.
Автор: Татьяна Турчаникова