Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: шутки и мемы

Презентация Apple, на которой компания представила свои последние инновации, в том числе и свой флагман iPhone 13, стала событием мирового масштаба, сообщает УНИАН.

И пока "яблочные" фанаты уже оформляют предзаказы на iPad, Apple Watch и iPhone последних моделей, скептики устроили в соцсетях настоящий парад мемов.

Главным образом, авторы высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.

"Я пытаюсь уловить разницу между iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro Max" / фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

"Первая встреча iPhone 11, 12 и 13" / фото из соцсетей

Не обошлось и без устоявшихся шуток про продажу органов ради новинки.

"Я в поисках ненужных органов после объявления об iPhone 13" / Фото из соцсетей

"Как я вижу новый iPhone" / фото из соцсетей

А кого-то повеселило расположение камер - по диагонали.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Нашлось место и шуткам о не такой уж и необходимости такой обновки.