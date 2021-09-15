Новый iPhone 13 рассмешил соцсети: шутки и мемы
Презентация Apple, на которой компания представила свои последние инновации, в том числе и свой флагман iPhone 13, стала событием мирового масштаба, сообщает УНИАН.
И пока "яблочные" фанаты уже оформляют предзаказы на iPad, Apple Watch и iPhone последних моделей, скептики устроили в соцсетях настоящий парад мемов.
Главным образом, авторы высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.
Не обошлось и без устоявшихся шуток про продажу органов ради новинки.
А кого-то повеселило расположение камер - по диагонали.
Нашлось место и шуткам о не такой уж и необходимости такой обновки.