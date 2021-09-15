В Украине показали новейшие кроссоверы

На выставке Plug-In Ukraine 2021 в «КиевЭкспоПлаза» представлены различные чисто электрические и гибридные кроссоверы как европейского, так и китайского производства, сообщает Автоцентр.

На выставке Plug-In Ukraine 2021, которая проходит в «КиевЭкспоПлаза» с 14 по 16 сентября, можно увидеть различный электрический и гибридный автотранспорт, прежде всего это кроссоверы. Начнем обзор с Peugeot 3008 1.6 PHEV 300.

Машина оснащена 1,6-литровым ДВС мощностью 200 л. с. (300 Нм) и двумя электромоторами (на передней и задней оси) на 110 и 113 л. с. Емкость батареи – 13,2 кВт.ч.

Таким образом, суммарная мощность гибридной силовой установки составляет 300 л. с. С ней в паре работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

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Максимальная скорость достигает 235 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,9 с. В гибридном режиме расход топлива в смешанном цикле составляет всего 1,5 л на 100 км. Стоимость версии GT Pack – 1 515 700 грн.

Рядом представлен кроссовер – собрат по концерну Stellantis – модель DS 7 Crossback E-Tense, который имеет такую же гибридную силовую установку, что и Peugeot 3008 1.6 PHEV 300. Цена на показанную на стенде версию составляет 1 811 200 грн.

Что же касается китайских производителей, то на стенде компании VOLTauto экспонировались четыре кроссовера разных брендов. Начнем с роскошной модели GAC Aion LX80D, которая оснащется 408-cильным (700 Нм) электромотором и батареей емкостью 93 кВт.

В итоге запас хода достигает 600 км. Цена модели 2019 года в топовой комплектации – 45 тыс. долларов.

Рядом можно увидеть кроссовер также модели 2019 года – BYD TANG, имеющий электродвигатель на 245 л. с. (330 Нм), батареи 82,8 кВт и запас хода до 520 км. Цена – те же 45 тыс. долларов.

Еще два кроссовера, отделенные на стенде проходом – это модели уже 2020 года, марок Сhangan и Weltmeister.

Первая из них СS55 E-Rock оснащена мотором в 218 л с. (300 Нм), батареей 84,2 кВт. ч и может проехать без подзярядки до 605 км.

Вторая – Weltmeister EX5-Z NEX укомплектована также 218-сильным мотором (315 Нм), имеет батарею 69 кВт.ч и неплохой запас хода – 520 км. Стоимость этих двух машин – по 29 тыс. долларов каждая.