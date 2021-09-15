Юрий Горбунов растрогал новым фото с маленьким сыном

Популярный телеведущий Юрий Горбунов наслаждается теплыми осенними днями вместе с самыми родными. Звездный папа поделился фотографией, на которой нежно держал на руках маленького сына. Даниле на днях исполнится один месяц, сообщает 24 Канал.

У ведущего начался новый телевизионный сезон, поэтому дома он теперь бывает реже. Однако мужчина не забывает о родных и все свободное время старается уделить жене и сыновьям.

Звездный папа порадовал поклонников фотографией, где показал сына Даниила, который родился 19 августа. Юрий позировал на камеру на веранде собственного загородного поместья. Он был одет в белую футболку с принтом. Малыша также одели в белоснежную одежду. Маленький Данила сладко спал на груди у отца.

"С любовью на одном дыхании!" , – с трепетом написал Горбунов под снимком.