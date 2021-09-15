Факторы, из-за которых вы храпите по ночам: что в вашей спальне не так

Храп – это звук, который возникает при прохождении воздуха через дыхательные пути, когда они частично заблокированы. Ткани в верхней части дыхательных путей касаются друг друга и вибрируют, заставляя вас храпеть. Практически все взрослые время от времени храпят, сообщает WomanEL.

Если вы просыпаетесь с жалобами на храп, спросите, случается ли он каждую ночь. Если да, обратитесь к врачу. Вы исключили основные заболевания? Тогда в чём может быть проблема? Следующие вещи в вашей спальне могут спровоцировать храп.

Старые подушки

Подушки могут быть источником пылевых клещей. И близость к этим аллергенам может вызвать аллергическую реакцию, которая может привести к храпу. Каждые пару месяцев вы должны вывешивать их на улице, чтобы проветривать.

Вы также должны стремиться менять подушки каждые шесть месяцев, чтобы свести к минимуму количество пылевых клещей и других аллергенов. При замене подушек обязательно выбирайте подушки, которые должным образом поддерживают голову и шею, поскольку отсутствие поддержки может вызвать дискомфорт и увеличить риск храпа.

Сухой воздух

Оказывается, сон с увлажнителем воздуха в вашей комнате иногда может иметь большое значение, особенно если ваш храп вызван аллергией или заложенностью носа.

Сухой воздух вызывает раздражение дыхательных путей и повышает вероятность храпа. Поэтому добавление влаги в воздух может творить чудеса и помочь вам преодолеть эту проблему.