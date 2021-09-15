Ford Transit получил ряд усовершенствований

Линейка Ford Transit получила технические обновления, призванные усилит производительность и комфорт для водителя. С весны 2022 автомобили семейства смогут похвастаться новыми возможностями связи, информационно-развлекательной системой и системами помощи водителю, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали в пресс службе производителя. Обновления охватывают новые электронные помощники водителю и функции связи, а также предусматривает включение основных технологий активной безопасности в базовую комплектацию.

Источник: Ford

Наиболее важным является тот факт, что начиная с весны 2022 года свыше 60% моделей Transit, проданных в Европе, получат несколько новых систем безопасности. В частности, Ford добавит системы превентивного торможения Pre-Collision Assist, обнаружения прохожих Pedestrian Detection и удержания в полосе движения Lane-Keeping System в базовую комплектацию версий Trend, Limited и Trail.

Ford получит систему обнаружения прохожих – Pedestrian Detection. Источник: Ford

Кроме того, автомобиль получит новую мультимедийную систему SYNC 4. Она оснащена 12-дюймовым сенсорным экраном, имеет вдвое большую вычислительную мощность по сравнению с предыдущей генерацией и технологии связи нового уровня.

Мультимедийная система SYNC 4 оснащена 12-дюймовым сенсорным экраном и имеет вдвое большую вычислительную мощность. Источник: Ford

Среди новейших технологий помощи водителю Transit – система автоматического торможения при движении задним ходом Reverse Brake Assist и камера с функцией 360-градусного обзора, помогает избегать ДТП на низких скоростях и снижает эксплуатационные расходы.