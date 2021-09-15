СБУ задержала одного из организаторов "референдума" в Луганской области

СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области. Злоумышленник 7 лет скрывался на территории России.

Его задержали в ходе спецоперации в Новопскове Луганской, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендумА в Новопсковском районе о "независимости ЛНР".

"Установлено, что он принимал активное участие в организации фейковых мероприятий, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" к временно неподконтрольному украинской власти Луганску" , - сообщили в спецслужбе.

Ранее ему заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса и объявили в розыск.