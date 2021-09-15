MamaRika поразила фигурой в купальнике после родов

Украинская певица MamaRika, которая впервые стала мамой в августе, показала, как выглядит ее фигура через полтора месяца после рождения сына. К слову, артистке пришлось делать кесарево сечение, сообщает РБК-Украина.

В своем Instagram MamaRika (Анастасия Кочетова настоящее имя исполнительницы) поделилась снимками возле бассейна. Звезда с радостью поделилась, что врачи наконец разрешили ей постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, поэтому звезда не упускает случая и последние теплые дни проводит у воды, а также планирует вернуться к спорту.

Первое время после кесарева сечения все это певице было запрещено. Однако она все равно может похвастаться весьма подтянутой фигурой.

фото: instagram.com/mamarika_official

фото: instagram.com/mamarika_official

Автор: Марина Настевич