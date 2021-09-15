Леди Гага опубликовала редкое фото с мамой

Популярная американская певица Леди Гага обнародовала редкое фото, на котором изображена с мамой. За 12 часов снимок понравился более миллиону пользователей, сообщает 24 Канал.

35-летняя артистка часто делится в сети различными кадрами, однако редко позирует на них вместе с родными. Поэтому семейные фото еще больше привлекают внимание ее 49-миллионной аудитории подписчиков.

Леди Гага предстала перед камерой в серой блузке, которая застегивалась на пуговицы, с нежной прической и макияжем с нюдовим блеском на губах. Женственный образ исполнительницы завершили минималистичные серьги и подвеска.