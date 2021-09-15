Несколько эффективных приемов: как воспитать идеальную кошку

Запрыгивание на стол, жевание проводов, нападение на ноги или руки человека, царапание мебели – такого поведения кошек большинству владельцев хотелось бы избежать. Некоторые из этих занятий обусловлены инстинктами животного, а другие – просто вредными привычками, сообщает Профиль.

Воспитать идеальную кошку и отучить питомца от нежелательного поведения можно с помощью нескольких эффективных приемов.

Найти положительное подкрепление

Кошки достаточно умны, и у них неплохая память. Их вполне можно обучать. Домашние животные хорошо реагируют на положительное подкрепление, и кошка может запомнить, после каких действий она получает то, что ей нравится.

Большинство четвероногих питомцев любят внимание, лакомства и игрушки. Нужно выбрать мотиватор, который побудит кошку делать то, что хочет человек. По возможности рекомендуется награждать этим особым предметом только во время обучения.

Не поощрять плохое поведение

Кошки более восприимчивы к награде и угощениям, чем к наказанию. Однако плохое поведение питомца можно пресечь при помощи нескольких уловок:

наклеить двусторонний скотч или алюминиевую фольгу на поверхности, которые нужно защитить от когтей питомца;

использовать отпугивающие средства: некоторым кошкам не нравится запах цитрусовых, в зоомагазинах есть специальные спреи для мебели и текстиля;

брызнуть водой из распылителя;

издать громкий звук или хлопнуть в ладоши;

потрясти банку с мелкими предметами внутри, например, с монетками;

поместить кошку в комнату без людей на 20 мин.

Избегать жестокости

Животных никогда не следует наказывать физически, причинять им боль и страдания. Попытки таким способом преподать урок не работают и могут привести к более разрушительному и даже агрессивному поведению кошки. Нельзя поднимать питомца за загривок – это болезненно. Кошка начнет ассоциировать человека с болью, и это только усугубит нежелательное поведение.