Зеленский собрался в зону ООС: вопросы для Верховного Главнокомандующего

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, как сообщают источники, в ближайшее время может посетить фронт ООС на Донбассе. Это первый визит Зеленского на фронт после начала интенсивных обстрелов российских войск в июле.

Об этом написал редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов﻿ в Facebook.

Он также предложил список вопросов, на которые должен ответить Верховный Главнокомандующий.

1. Какую тактику противопоставит украинская армия огневым налетам противника, в том числе по командным пунктам украинских батальонов? Наносит ли наша армия удары по штабам батальонов противника?

2. Почему увеличивается задолженность по денежному довольствию военнослужащих? Почему задерживают выплату "боевых" - до месяца, поднаем жилья - до 4 месяцев, на оздоровление - до 9 месяцев? Какой на данный момент общий объем задолженности по обязательным выплатам для военных?

3. Почему на фронт не поставляются системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и системы ПВО, учитывая увеличение числа вылетов российских БПЛА?

4. Почему не проводятся закупки и не поставляется в войска разведывательные и ударные беспилотники, почему основные боевые задачи на фронте выполняют беспилотники, средства на которые собирают волонтеры?

5. Почему Минобороны не закупает и не поставляет в войска тепловизионные прицелы, и большое количество тепловизоров поставляется волонтерами, а не государством?

6. Почему Минобороны не закупило дизельное топливо и объемы поставок недостаточные, выгребают НЗ (неприкосновенный запас - ред.)?

7. Почему ограничены поставки некоторых видов боеприпасов для проведения стабилизационных действий на фронте? Почему не закупаются 120 мм минометные мины?