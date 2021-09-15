Папа Римский пересел на новый электрокроссовер
Skoda презентовала особый электромобиль Enyaq iV. Два кроссовера создали специально для Папы Римского Франциска, сообщает АвтоПортал.
Именно новый Skoda Enyaq iV стал папамобилем во время визита понтифика в Словакию. Также для сопровождения Франциска выделили еще два кроссовера Skoda Kodiaq.
На электромобиле Папа Римский передвигается по Братиславе и поедет на встречу с президентом Словакии Зузанной Чапутовой. Также папский кортеж посетит Кошице и Шаштин-Варте.
Папамобиль Skoda Enyaq iV окрашен в строгий черный цвет, такого же окраса и внутренняя отделка. Кроме того, появились держатели для флагов. И традиционно на авто повесили номера SCV (Status Civitatis Vaticanae – «город-государство Ватикан»).
Примечательно, что это не первый электромобиль Папы Римского. Ранее главе католической церкви передали Toyota Mirai с водородными топливными ячейками.