Армия взяла на вооружение станцию ​​обнаружения "Феникс-1"

Армия взяла на вооружение станцию ​​обнаружения "Феникс-1"

По заказу Министерства обороны "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал трехкоординатную радиолокационную станцию ​​обнаружения "Феникс-1".

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". После ряда успешных испытаний "Феникс-1" принят на вооружение ВСУ.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех. Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели", - отметил Таран.﻿

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