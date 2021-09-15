Армия взяла на вооружение станцию ​​обнаружения "Феникс-1"

По заказу Министерства обороны "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал трехкоординатную радиолокационную станцию ​​обнаружения "Феникс-1".

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Разработка будет применяться в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". После ряда успешных испытаний "Феникс-1" принят на вооружение ВСУ.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.