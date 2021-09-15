В Минздраве рассказали, какие школы могут отправить на карантин

В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией в Украине, есть вероятность, что страна из "зеленой" перейдет в "желтую" зону карантина, сообщает Вести.

На данный момент Кабмин уже принял решение о "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатах, в соответствии с наличием которых будет решаться вопрос о закрытии школ.

В постановлении Кабинета министров №1236 говорится, что в случае перехода Украины в "желтую" зону учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

А вот при "красном" уровне эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Что означает "желтый" и "зеленый" сертификат?

Согласно новым изменениям, COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19.

Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – полный курс.