Это убивает ваш стиль: Андре Тан назвал самые большие ошибки в осеннем образе

Известный украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан дал новые важные советы. Он назвал наиболее распространенные ошибки, которые допускают девушки составляя осенние образы, сообщает 24 Канал.

Известный украинский модельер и дизайнер Андре Тан постоянно на своей странице в инстаграме делится с поклонниками фэшн-советами.

Что убивает стиль по словам Андре Тана

Нарушение правила многослойности

Фото из инстаграма дизайнера

Черные колготки – не панацея

По словам Андре Тана, сочетание черных колготок со всеми черными вещами в гардеробе – табу. В таком образе нельзя даже выходить из дома. Дизайнер говорит, что цветные колготки и колготки с принтами – хит сезона. Обращайте внимание на плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидную клетку, косую полоску на микрофибре или просто яркую пару.

Фото из инстаграма дизайнера

Страх экспериментов

"Экспериментируя, рекомендую делать акцент на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции образа. Тренируйте насмотренность, и тогда у вас все получится" , – написал дизайнер.

Фото из инстаграма дизайнера

Черный образ – осенняя депрессия

Модельер просит поклонников не загонять себя самостоятельно в апатию и осеннюю скуку. Вместо того чтобы купить очередной темный жакет, Андре Тан советует купить шапочку яркого тона и перевернуть образ с ног на голову!

Фото из инстаграма дизайнера

Заправленная одежда

"Если вы думаете, что заправляя вещи, вы делаете фигуру стройнее, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит свободно навыпуск, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах" , – заявил Андре Тан.