Потливость, усталость и не только: медики назвали симптомы лимфомы

Признаки часто расплывчаты и неспецифичны, поэтому никогда не предполагайте, что у вас этот тип рака, основываясь только на симптомах. Многие виды рака не вызывают каких-либо заметных симптомов, по крайней мере, на самых ранних стадиях. Это часто случается с людьми с лимфомой, при условии, что они имеют низкую (медленнорастущую) разновидность, сообщает Clutch.

По данным Cedars-Sinai, болезнь может прогрессировать, превращаясь в более агрессивный тип лимфомы в течение 5-10 лет. В этот момент симптомы становятся более очевидными или вызывают все большее беспокойство.

Симптомы лимфомы:

Увеличение лимфатических узлов

Лимфома в первую очередь поражает лимфоциты. По данным клиники Кливленда, это особый тип лейкоцитов, образующийся в костном мозге и лимфатических узлах. Лимфоциты в основном располагаются в лимфатических узлах, в том числе в шее, паху и подмышке.

Когда здоровые люди заражаются инфекцией, лимфатические узлы привлекают больше иммунных клеток, чтобы помочь им отбиться от захватчика. Вот почему они могут опухать и вызывать болезненность, когда вы простужаетесь, - говорит Фелипе Саманьего, доктор медицины, профессор отделения лимфомы / миеломы отделения онкологической медицины онкологического центра Андерсона при Техасском университете.

Четыре стадии лимфомы

Однако у людей с лимфомой лимфатические узлы могут увеличиваться, потому что они заполнены множеством раковых клеток, поясняет клиника Кливленда. Ваша селезенка может увеличиться по той же причине.

Узлы, которые раздуваются из-за лимфомы, обычно не так болезненны, как при инфекции, сообщает Lymphoma Action , хотя некоторые больные раком замечают боль.

Лихорадка и / или озноб

По словам Гэри Шиллера, доктора медицины, профессора гематологии / онкологии и директора отделения гематологических злокачественных новообразований / трансплантации стволовых клеток Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, лихорадка - еще один признак того, что иммунная система вашего организма активируется. Этот механизм может быть активирован, потому что вы подхватили инфекцию, с которой нужно бороться вашему организму, или он может быть запущен раком, например лимфомой.

Если у вас поднялась температура без видимой причины, обязательно сообщите об этом своему врачу, чтобы он исследовал и определил первопричину.

Ночная потливость

Вы можете просыпаться промокшим по разным причинам, например, в связи с гормональными изменениями, из-за менопаузы или аутоиммунного заболевания. Но, по данным Института рака Дана-Фарбер, некоторые пациенты с лимфомой также испытывают ночное потоотделение. Этот симптом указывает на то, что у вас может подниматься температура по ночам или возникать другие проблемы с регулированием температуры тела.

Потеря аппетита

Отсутствие чувства голода или быстрое насыщение - еще один возможный признак лимфомы. Некоторые пациенты также чувствуют тошноту, рвоту или боли в животе. Причина, по мнению Американского онкологического общества, связана с селезенкой: если она увеличена за счет злокачественных лимфоцитов, она может давить на живот и вызывать дискомфорт.

Стойкая непреодолимая усталость

Постоянное чувство сильной усталости - еще один возможный симптом лимфомы, хотя и нечеткий, потому что из-за множества других проблем вы можете чувствовать себя измотанным. Для людей с лимфомой Фонд исследований лимфомы отмечает, что истощение часто происходит из-за анемии или недостатка красных кровяных телец, которые переносят кислород по всему телу. Поскольку пациенты с лимфомой чрезмерно продуцируют злокачественные лимфоциты, в костном мозге остается меньше места для производства других здоровых клеток, включая эритроциты.

Легкие синяки или кровотечения

Это еще одна проблема, связанная с недостатком производства здоровых клеток. Согласно Lymphoma Action, люди с лимфомой могут не вырабатывать достаточно тромбоцитов, которые помогают свертыванию крови.

Кашель, давление в груди или одышка

Иногда лимфомы возникают в вилочковой железе, другой части вашей иммунной системы, которая расположена в груди. Если эта железа или другие лимфатические узлы в груди опухают, они могут давить на трахею и вызывать кашель, боль груди или давление в груди.

Необъяснимая потеря веса

Если в прошлом вы изо всех сил пытались сбросить лишний вес, потеря веса без особых усилий может показаться поводом для радости. Но правда в том, что снижение значительного количества веса (примерно на 10% от вашей начальной массы тела или более за шесть месяцев) без внесения каких-либо изменений в ваш обычный режим питания и упражнений - это красный маячок, что в организме есть проблемы.

Зудящая кожа

Сухая кожа и аллергия часто вызывают зуд, поэтому обычно не о чем беспокоиться. Но если вы недавно начали чувствовать необычный зуд, особенно в руках, ногах или ступнях, это может быть связано с лимфомой.

Эксперты считают, что неумолимый зуд вызван тем, что иммунная система выделяет химические вещества (цитокины), которые могут раздражать нервные окончания в коже, сообщает Центр рака Моффитта.