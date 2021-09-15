Масштабные военные учения России и Беларуси завершились

Минобороны России в среду, 15 сентября, объявило о завершении совместных российско-белорусских учений Запад-2021, сообщает Корреспондент.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооруженных сил России, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.

Учения проходили в период с 10 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Беларуси. В них принимали участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.