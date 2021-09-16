Как приготовить осетинский пирог – главные секреты

Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции, сообщает Обозреватель.

Далее рецепт необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.

Ингредиенты:

укроп – 150 г

сметана – 100 г

зеленый лук – 150 г

масло сливочное – 50 г

осетинский сыр – 150 г

дрожжи сухие – 7 г

кефир – 250 мл

соль – 0,5 ч. л.

масло сливочное – 50 г

мука пшеничная – 2 стакана.

Способ приготовления: