Как приготовить осетинский пирог – главные секреты

Как приготовить осетинский пирог – главные секреты

Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции, сообщает Обозреватель.

Далее рецепт необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.

Ингредиенты:

  • укроп – 150 г
  • сметана – 100 г
  • зеленый лук – 150 г
  • масло сливочное – 50 г
  • осетинский сыр – 150 г
  • дрожжи сухие – 7 г
  • кефир – 250 мл
  • соль – 0,5 ч. л.
  • масло сливочное – 50 г
  • мука пшеничная – 2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Тесто: разведите дрожжи в 0,5 стакане кефира.
  2. Просейте муку, добавьте соль, налейте кефир, дрожжи и размягченное сливочное масло, тщательно перемешайте и руками замесите тесто.
  3. Выложите его в большую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо "подошло".
  4. Начинка: помойте всю зелень, нарежьте мелко. Натрите сыр и добавьте туда же, тщательно перемешайте.
  5. Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и правильно сверните, а именно – вытяните руками концы пирога и постепенно стяните их к центру, влажными руками аккуратно их защипайте, чтобы начинка не вывалилась.
  6. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите пирог, обязательно сделайте внутри отверстие и вставьте трубочку и отправьте на 15-20 минут выпекается при 200 С.
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