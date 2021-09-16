Как приготовить осетинский пирог – главные секреты
Пирог – отличный вариант для сытного обеда и даже ужина, к тому же готовятся все пироги без исключения очень быстро и просто. Достаточно всего лишь – выбрать рецепт по вашему вкусу и готовить, но четко соблюдая пропорции, сообщает Обозреватель.
Далее рецепт необычного пирога, а именно – осетинского с зеленью и сыром, который вы приготовите очень быстро.
Ингредиенты:
- укроп – 150 г
- сметана – 100 г
- зеленый лук – 150 г
- масло сливочное – 50 г
- осетинский сыр – 150 г
- дрожжи сухие – 7 г
- кефир – 250 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- масло сливочное – 50 г
- мука пшеничная – 2 стакана.
Способ приготовления:
- Тесто: разведите дрожжи в 0,5 стакане кефира.
- Просейте муку, добавьте соль, налейте кефир, дрожжи и размягченное сливочное масло, тщательно перемешайте и руками замесите тесто.
- Выложите его в большую миску, накройте пищевой пленкой и так оставьте на 1,5-2 часа, чтобы оно хорошо "подошло".
- Начинка: помойте всю зелень, нарежьте мелко. Натрите сыр и добавьте туда же, тщательно перемешайте.
- Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и правильно сверните, а именно – вытяните руками концы пирога и постепенно стяните их к центру, влажными руками аккуратно их защипайте, чтобы начинка не вывалилась.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом, переложите пирог, обязательно сделайте внутри отверстие и вставьте трубочку и отправьте на 15-20 минут выпекается при 200 С.