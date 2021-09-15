Китай ограничит число производителей электромобилей

Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), которое сертифицирует все новые модели, заявило, что в Китае развелось «слишком много» производителей электрокаров, сообщает Autoconsulting.

«В основном это небольшие и разрозненные компании. Мы будем поощрять их слияния и реструктуризацию», — подчеркнул министр Сяо Яцин .

Согласно апрельскому отчёту государственного агентства Xinhua, выпуском электрокаров в стране занимается около 300 фирм. К быстрому росту привели налоговые льготы и другие стимулы. Сыграли роль и субсидии для покупателей, составившие, по данным MIIT, 33 млрд юаней за пять лет. В результате возникли избыточные мощности, поскольку предприятия используют свои в среднем на 53%.

За восемь месяцев 2021-го продажи электромобилей в КНР выросли более чем в три раза (до 1,48 млн машин). «Большой тройкой» считаются Nio, Li Auto и Xpeng Motors (на картинке). Общее число предприятий, связанных с производством электрокаров и гибридов, превышает 321 000, если верить базе данных Qichacha. Многие быстро разоряются, но им на смену сразу приходят новые игроки.