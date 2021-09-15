ЕС выделит еще 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Евросоюз потратит на гуманитарную помощь Афганистану еще сто миллионов евро. Об этом в обращении к Европейскому парламенту заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Лента.Ру.

Сумма, выделяемая Брюсселем, будет частью пакета, который организация предоставит Афганистану в будущие недели.

"Мы находимся на стороне афганского народа, на стороне журналистов, правозащитников, женщин и детей" , — добавила глава исполнительной власти Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Поэтому страны Европы должны делать все, что в их силах, чтобы избежать голода и гуманитарной катастрофы. Также глава ЕК призвала поддерживать афганцев, уехавших из своей страны в соседние государства.