ЕС выделит еще 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

ЕС выделит еще 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Евросоюз потратит на гуманитарную помощь Афганистану еще сто миллионов евро. Об этом в обращении к Европейскому парламенту заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Лента.Ру.

Сумма, выделяемая Брюсселем, будет частью пакета, который организация предоставит Афганистану в будущие недели.

"Мы находимся на стороне афганского народа, на стороне журналистов, правозащитников, женщин и детей", — добавила глава исполнительной власти Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Поэтому страны Европы должны делать все, что в их силах, чтобы избежать голода и гуманитарной катастрофы. Также глава ЕК призвала поддерживать афганцев, уехавших из своей страны в соседние государства.

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