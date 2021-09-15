Для долгой жизни: что надо сделать каждому до 60 лет
Специалисты провели масштабное исследование, направленное на изучение обмена веществ у людей на протяжении всей жизни. Его результаты прокомментировала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, сообщает Профиль.
Согласно выводам, к которым пришли исследователи, метаболизм не меняется в течение почти 40 лет (в период c 20 до 60 лет) как у мужчин, так и у женщин. Ученые также отмечают, что у последних он в принципе медленнее.
"Так что если вы поправились до 60 лет – замедление метаболизма тут ни при чем", – написала медик на своей странице в Instagram, отметив, что "как бы хорошо мы не выглядели, в 60 лет начинаются возрастные болячки и замедляется метаболизм".
Врач уточнила, что бывают и индивидуальные особенности. По ее словам, есть люди от природы не только с очень высоким метаболизмом, но и с очень низким. Но в целом это обычные исключения из правил.
В связи с этим эндокринолог порекомендовала каждому к 60 годам подходить предельно готовым. Она советует сохранять хорошую форму, а также набрать мускулов.
"И тогда увеличение продолжительности жизни будет только радовать", – подытожила эндокринолог.