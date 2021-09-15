Ефремов останется отбывать полный срок в колонии - суд отклонил прошение актера

Актер Михаил Ефремов в прошлом году был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позже ему удалось уменьшить срок до семи с половиной лет. Сегодня артист снова попытался добиться смягчения наказания, сообщает Сегодня.

Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным.

Сегодня в Москве состоялось судебное слушание, на котором актер с адвокатами попытался добиться смягчения приговора. Увы, суд просьбу отклонил.

Сообщается, что во время судебного заседания 57-летний Ефремов взял слово и рассказал о предыстории ДТП, виновником которой он оказался. Он признался, что начал злоупотреблять алкоголем из-за ряда проблем и переживаний, в том числе смерть матери, а также близкого человека, актрисы и театрального режиссера – Галины Волчек. Также артист пожаловался на здоровье и отметил, что в колонии оно будет только ухудшаться.