Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора

Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в дорожно-транспортном происшествии, а вследствие убийства кастетом. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы расследовали дело про убийство Чорновила еще тогда (во времена президентства Леонида Кучмы – ред.) и установили, что Чорновила убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы и таким же самым кастетом добили водителя" , - сказал Голомша в эфире "4 канала".

Отвечая на уточняющий вопрос "было ли это точно не ДТП?", Голомша подчеркнул: "Бесспорно, что это было не ДТП … У меня такое сформированное мнение и убеждение. И такое же мнение у следователя и у руководителя оперативной службы".

"Было установлено отключение подушек безопасности, подделка (документа – ред.) осмотра места события, было установлено место убийства на Волыни основного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила" , - добавил он.

В тоже время, по словам Голомши, "в период наиболее активной фазы расследования этого и иных резонансных уголовных дел у него под "фейковыми предлогами" забрали дела и передали их другому заместителю генпрокурора".

Он уточнил, что "изъятие дел произошло при генпрокуроре Александре Медведько".

Чорновил трагически погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с разворачивавшимся на шоссе "КамАЗом" с прицепом. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

Соратники Чорновила неоднократно заявляли о политическом убийстве.

В июне 2010 года прокуратура Киева провела эксгумацию тела Чорновила для повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза проводилась по просьбе родственников погибшего и была необходима для устранения противоречий в доказательной базе при расследовании уголовного дела, то есть, для установления характера получения телесных повреждений и установления причин смерти лидера НРУ.

В августе 2011 года экспертиза тела Чорновила установила, что он погиб в результате травм, полученных в ДТП. 21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновила. Однако в апреле 2014 года расследование было вновь возобновлено. Коллегия судей Апелляционного суда Киевской области направила дело о гибели лидера Народного Руха Украины Чорновила на дополнительное расследование в прокуратуру, удовлетворив таким образом ходатайство потерпевших по делу. В частности, суд отменил решение Бориспольского горрайонного суда о закрытии данного дела.