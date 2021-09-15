Продажи дорогих смартфонов устойчиво растут

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала свежие статистические данные по мировому рынку смартфонов премиум-класса: речь идёт об устройствах стоимостью от $400, сообщает 3Dnews.

По оценкам, во втором квартале нынешнего года в указанном ценовом сегменте был зафиксирован рост на 46% в годовом исчислении. При этом общий объём глобального рынка умных сотовых телефонов за тот же период увеличился на 26%.

Растёт вклад премиальных смартфонов в общие продажи сотовых аппаратов. Так, если во втором квартале прошлого года он составлял приблизительно 21%, то теперь — 24%.

Безусловным лидером сегмента остаётся Apple. Причём если год назад эта компания контролировала 48% указанного сектора, то во второй четверти нынешнего года — 57%. Объясняется столь существенный рост высокой популярностью смартфонов семейства iPhone 12.

На втором месте в рейтинге находится Samsung. Доля южнокорейского гиганта за год сократилась с 22% до 17%. Замыкает тройку китайская Huawei: под гнётом американских санкций компания сдала позиции с 17% до 6%.

Кроме того, в первую пятёрку входят Xiaomi и OPPO. Обе эти компании укрепили положение: первая — с 4% до 6%, вторая — с 2% до 5%.