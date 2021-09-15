Монатик с женой полетел в Италию: фото романтического уикенда

Украинский мультиартист Монатик и его жена Ирина отправились в короткое романтическое путешествие. Влюбленные полетели в Милан, где вместе наслаждаются красотой древних улочек и модных бутиков, сообщает 24 Канал.

В перерыве между гастролями Монатик (настоящее имя – Дмитрий Монатик) решил несколько дней провести только с женой. Они отдыхают, гуляют по улочкам Милана и обновляют гардероб в элитных бутиках.

Фото с уикенда влюбленные публикуют на личных страницах в инстаграме. Для прогулки по торговому центру и городу Дмитрий выбрал стильный костюм в клетку серого цвета, который состоял из укороченных брюк и пиджака, и белую рубашку. Из обуви выбрал белые кроссовки. Яркими дополнениями его аутфита стали цветные шнуровки и цветок на пиджаке. Также артист надел оригинальные солнцезащитные очки.

Ирина гуляла вместе с мужем в бежевых брюках, клетчатом пиджаке и белой футболке. Одежду соединила с черной обувью. Среди аксессуаров ее look дополняли ожерелье, серьги и сумочка.

Фото из инстаграма Монатика

"Однажды в Милане с любимым модником" , – написала Ирина под фото.